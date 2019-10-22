abaika95 А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1091

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:59 Цитата-//Не понял про аварийку? У нас что можно стоять с аварийкой под знаком?//



На данном видео знак 3.27. "Остановка запрещена" Чтобы понять можно ли останавливаться в зоне действия знака нужно знать следующее)



В пункте 1.2 Правил дорожного движения, где даны основные понятия, указано, что остановка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров.



А стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Таким образом, если вы остановились под знаком 3.27 меньше чем на пять минут, то нарушения здесь нет. Никто не должен предъявлять претензий, если машина простоит под «крестиком» и больше, но только в случае, когда вы выгружаете груз. Это разрешено правилами. А вот имитируете ли вы процесс погрузки-выгрузки, чтобы протянуть время, должны определять сотрудники Жол пол). Они вправе трактовать ваши действия. Поэтому во избежание проблем работа с грузом должна быть правдоподобной.)



[Исправлено: abaika95, 22.10.2019 - 17:01]