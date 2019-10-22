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≡ А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37042
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сегодня наблюдал следующую картину по ул.Алтынсарина. Здание КНБ, парковка запрещена, но видимо не сегодня и не для "своих".
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§ директор пляжа
Re: А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои же)
введут поощрение для сообщений о правонарушениях можно ИП создать. 8-)
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§ Трэвэл
Re: А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И где новость-то? Первый раз слышу про парковку с аварийкой (это про две патрульки).
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§ Трэвэл
Re: А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что только около здания КНБ так паркуются? Я вам больше скажу, по всему городу так паркуются.
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* лимон
Re: А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.10.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хороший видеорегистратор, номера все видны
вечером, свернуть с Алтансарина на Павлова - та же картина, и на Дощанова, стоят в два ряда на аварийке
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§ bumerang
Re: А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 22.10.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
И где новость-то? Первый раз слышу про парковку с аварийкой (это про две патрульки).

Не понял про аварийку? У нас что можно стоять с аварийкой под знаком? "Своим" конечно можно, а вот обычному водителю уже бы выписали 10 мрп или 5 уже не помню. Просто вот это больше всего и бесит, что ТЕ, которые должны быть ПРИМЕРОМ для всех, у нас в стране больше всех и НАРУШАЮТ законы и правила!
А так да, это не новость, это повседневность...
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§ abaika95
А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не понял про аварийку? У нас что можно стоять с аварийкой под знаком?//

На данном видео знак 3.27. "Остановка запрещена" Чтобы понять можно ли останавливаться в зоне действия знака нужно знать следующее)

В пункте 1.2 Правил дорожного движения, где даны основные понятия, указано, что остановка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров.

А стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Таким образом, если вы остановились под знаком 3.27 меньше чем на пять минут, то нарушения здесь нет. Никто не должен предъявлять претензий, если машина простоит под «крестиком» и больше, но только в случае, когда вы выгружаете груз. Это разрешено правилами. А вот имитируете ли вы процесс погрузки-выгрузки, чтобы протянуть время, должны определять сотрудники Жол пол). Они вправе трактовать ваши действия. Поэтому во избежание проблем работа с грузом должна быть правдоподобной.)

[Исправлено: abaika95, 22.10.2019 - 17:01]
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* лимон
Re: А им закон не писан...или паркуюсь, где хочу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.10.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Таким образом, если вы остановились под знаком 3.27 меньше чем на пять минут, то нарушения здесь нет.


если из машины никто не выходил
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