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≡ 62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37042
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Труп местной жительницы с множественными ножевыми ранениями обнаружила 19 октября в поселке Денисовка заглянувшая в ее дом соседка.По словам односельчан, убийцы воспользовались тем, что в тот день женщина была дома одна: сын уезжал в город.
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§ kbkz1980
Re: 62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге -...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А позитивные новости вообще есть?
Или НГ заточено только на таких.
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* drakon
62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А позитивные новости вообще есть?

Лилли, там есть рубрика "Народные новости".
Выдай туда чтонибудь - позитивненького... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракоша,писать не моя песня.

Ошибки и мысль (иногда )могу неправильно донести.
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