Цитата: Victor Yang:

объективных оценок- сплошная дефекация. И все сообщения имеют одинаковый смысл, хоть и написаны разными словами.

Прокурор оценит.





Могу сказать что рано насосик то памятником сделали, акимат затапливает и до улицы Чкалова вон уже выплеснулось.

Глупо сидеть по шею в этой субстанции акимата, в 14 фото хорошо это видно и пытаться обвинять заходящих на форум, что они неправильные фото постят и неправильно комментируют.



Может быть я просто мух не понимаю?

У них конечно отличается чувство прекрасного!

