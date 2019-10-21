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§ NG.kz
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37042
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая публика! Не проходите мимо! Участвуйте в новом приключенческом живом квесте на улице Чкалова… пока акимат не прозрел и не дал установку подрядчику сделать по-человечески пешеходные дорожки.
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§ yudjin
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.10.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Юджин, а можешь пройти водоканала до Карбышева?

могу пройти...
хотите летом:

хотите зимой:


Тут даже памятник есть...советской задвижке

прослужившей с 1957 до 2017 года.
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§ Victor Yang
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12061
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.10.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Тут даже памятник есть...советской задвижке

Насос это.
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§ Серый волк
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10736
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.10.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
объективных оценок- сплошная дефекация. И все сообщения имеют одинаковый смысл, хоть и написаны разными словами.

Прокурор оценит. :-)


Могу сказать что рано насосик то памятником сделали, акимат затапливает и до улицы Чкалова вон уже выплеснулось.
Глупо сидеть по шею в этой субстанции акимата, в 14 фото хорошо это видно и пытаться обвинять заходящих на форум, что они неправильные фото постят и неправильно комментируют. :-)

Может быть я просто мух не понимаю?
У них конечно отличается чувство прекрасного!
:-)
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