drakon Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17602

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:33 Цитата: alex_60:

ссылка в статье есть на предыдущую публикацию.

Сам - говорил, что по ссылкам не ходишь...

Я был на Тенгри, там стоит - Тобол.

Я им - верю...