abaika95 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане #121





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1088

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 Цитата-//Вечерний М. Чёта в отношении его подписи собирали, коллективное обращение (петицию)//





Да либеральная общественность она такая) против доносов,запретов,преследований,публичной травли,провокаций,подстрекательств) они только за все хорошее)



А вообще вечерний М. Иногда здравые вещи говорит только за потоком ненависти ее трудно распознать) как у одного здесь товарища наблюдателя)