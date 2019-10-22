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§ NG.kz
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал указ Касым-Жомарта Токаева от 9 октября, согласно которому главе государства необходимо согласовывать назначение министров, акимов и руководителей центральных государственных органов с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым.
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§ директор пляжа
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже даже не смешно. Страшно. очень страшно.
кому-то)
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§ maxsaf
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Некоторые эксперты полагают, что Касым-Жомарт Токаев находится «под влиянием» экс-президента Нурсултана Назарбаева и не принимает самостоятельных политических решений.

Думаю, что слово"некоторые" уже можно смело заменить на "все", за исключением пары диванных экспертов, чьи коментарий вы можете прочитать ниже :lol:
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* abaika95
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминает какой-то знакомый тандем) где-то уже было такое?) Хмммм)
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§ юля елиссева
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.10.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
медведопуты, казахстанская версия.
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: Красота однако!))) Ну вот же он махровый авторитаризм в автократической системе))) Может не все ещё просто пригляделись и увидели его.
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§ maxsaf
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Может не все ещё просто пригляделись

Все, за исключением... :lol:
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§ Козлов я
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ юля елиссева
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
был в советское время такой анекдот - Представляешь, жена! Вчера узнал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не муж и жена, а два разных человека!
У нас скоро тоже будут путать кто из тандема муж, а кто жена.
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§ arman_kst
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому вся ответственность переносится на Назарбаева, т.к. он одобряет кандидатуры и является председателем высшего собрания под названием СБ.

[Исправлено: arman_kst, 22.10.2019 - 13:12]
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за исключением...

а эти "исключения" по долгу службы слепы и глухи)))
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье идёт речь о назначении на должности тех или иных лиц по согласованию.

А освобождение президентом ранее назначенных лиц осуществляется также по согласованию? Тогда вообще непонятно, о каком двоевластии и тандеме все постоянно говорят...
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двоевластие предполагает два самостоятельных центра сила (это был бы уже сдвиг, так как возникла бы конкуренция). Они, эти два центра, в Казахстане есть?

Тандем - так вообще непонятное явление. Сразу два главных? Два равнозначных главных? Так вообще может быть?
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* abaika95
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Двоевластие предполагает два самостоятельных центра сила (это был бы уже сдвиг, так как возникла бы конкуренция). Они, эти два центра, в Казахстане есть?//

А где вы двоевластие увидели?) Один президент Согласовывает кандидатуры с прошлым более опытным президентом) страна то молодая) мало ли) тем более в вопросе алфавита вон второй президент вполне уже начал потихоньку критиковать ранее утвержденную модель) дальше больше....
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