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§ NG.kz
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он подозревался в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области.
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* abaika95
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы//


А гражданину сколько дали?)
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* maxsaf
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3600
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы

Гражданин хотел теплицу поставить, народ кормить. Ему бы бесплатно землю дать, да денег для старта, а тут такое. Не хорошо. :-(
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