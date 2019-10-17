Цитата: maxsaf:

Это вы так технично намекаете, что надо "позолотить ручку" прежде чем лезть в ваш монастырь со своим демократическим уставом?



В данном случае за Батьку речь вёл. Обсуждали ранее, своё мнение ссылаясь на А.Г.Лукашенко высказывал в начале текущего года, точнее январе 2019 года. Не так всё просто, получилось как предполагал, цитирую отрывок:



В части касающейся Казахстана, взаимодействуем в рамках ЕАЭС, на мой взгляд особых проблем нет. Что касается Республики Беларусь (РБ) субсидируется Россией и экономика в большей степени зависит от последних. Вместе с тем А.Г.Лукашенко недавно, на высказывания о глубокой интеграции в декабре 2018 года заявлял, что шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Также в начале января текущего года сказал: под плетью ходить не будем! Внутри политические проблемы могут быть и РБ, потому что рядом Европа, народ особенно молодёжь туда ездит и видят уровень жизни населения там. Посмотрим как будут развиваться события.



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