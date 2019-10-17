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§ NG.kz
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
есть которые бандитов-убийц,террористов и чиновников-хапуг ловят)

А есть которые ещё и крышуют всё что можно, и что незззя тоже крышуют. И такие даже водятся))))
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//есть которые ещё и крышуют всё что можно, и что незззя тоже крышуют. И такие даже водятся))))//


Может быть( всякое в жизни бывает... Но я к сожалению или к великой радости пока таких не встречал) и вам не желаю таких знакомств)
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
таких не встречал

Вы точно из Казахстана?))))
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы точно из Казахстана?))/


Не уверен)) нооо,да) вроде Казахстан вокруг) просто вы по себе не мерьте) ваша деятельность и личность связана со встречей вот с такими вот разными..... А я как-то обделён их общением)
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
связана со встречей вот с такими вот разными...

Однако всё же это это очень хороший показатель. Как раз и есть своеобразное мерило этой самой реальности.
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* Kairat stayer
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Обычно в конце года А.Лукошенко просит денежную помощь и льготы, посмотрим как будут обстоять дела в текущем году.


Да интересно получается, несколько дней тому назад здесь обсуждали. При этом на днях министр финансов России Антон Силуанов заявил, что выдача займа в 600 млн долларов зависит от того, как страны «будут двигаться на треке интеграционном».

Долг Минска перед Москвой растет, каждый новый кредит идет на рефинансирование старых. Между тем у Белоруссии есть и другой план, как расплатиться по долгам с соседом, взять деньги у Китая.

Подробнее здесь: https://www.gazeta.ru/business/2019/10/19/12765572.shtml?updated
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* maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3600
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Это вы так технично намекаете, что надо "позолотить ручку" прежде чем лезть в ваш монастырь со своим демократическим уставом? :lol:
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* Kairat stayer
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это вы так технично намекаете, что надо "позолотить ручку" прежде чем лезть в ваш монастырь со своим демократическим уставом?


В данном случае за Батьку речь вёл. Обсуждали ранее, своё мнение ссылаясь на А.Г.Лукашенко высказывал в начале текущего года, точнее январе 2019 года. Не так всё просто, получилось как предполагал, цитирую отрывок:

В части касающейся Казахстана, взаимодействуем в рамках ЕАЭС, на мой взгляд особых проблем нет. Что касается Республики Беларусь (РБ) субсидируется Россией и экономика в большей степени зависит от последних. Вместе с тем А.Г.Лукашенко недавно, на высказывания о глубокой интеграции в декабре 2018 года заявлял, что шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Также в начале января текущего года сказал: под плетью ходить не будем! Внутри политические проблемы могут быть и РБ, потому что рядом Европа, народ особенно молодёжь туда ездит и видят уровень жизни населения там. Посмотрим как будут развиваться события.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33631
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* maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3600
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае за Батьку речь вёл

В контексте темы статьи о новой демократической партии? Если нет - то вам во флуд. ;-)
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* Kairat stayer
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько прозападных партий в РБ занимаются поставками печенюшек из-за океана?


Так, сами-же ранее, в этой ветке за Беларусь интересовались, пост за №71.
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так, сами-же ранее, в этой ветке за Беларусь интересовались, пост//


А он свое, мое не помнит) главное тему увести) Канадабот))))
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