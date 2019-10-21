abaika95 Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза... #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1077

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:25 Цитата-//тебя не зовут?!Как говорится - "не твоя,вот ты и бесишься!"//





Звали,даже бегали истирично уговаривали чтоб я у них и дальше продолжал учиться) потому что там доплаты какие-то преподам идут за иностранных студентов)







Цитата-/чей наш?а Челгу что, ихний?как собрался спрашивать то? по-поцански?Как выпускали "наши" там "дипломированных" с разведенными через "лифена" и прочих экзамены, так и будут. А прайс скоро на стенах главного корпуса вывесят//



А чей ЧелГУ? Австралийский ?) Ну ладно) МОН теоретически спросить может с любого универа) кто?что?куда? И почему?)

Прайс можно на стену любого университета вывесить) хоть на МГУ) только цены "развода" там будут ого-го)