abaika95 Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1072

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:09 Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?//



Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он пыжится,напрягается и едет в Москву учится потом возвращается) если человек хочет настоящего Оксфордского образования он не разменивается на эрзац-филиалы и едет в Англию потом тоже решает вернутся или нет) у нас как получается филиалы не в той мере дают тот объем знаний который есть в их же центральных университетах) я только ЗА если у нас были б филиалы МГУ,ЮУрГу) но вот качество в них будет как в центральных? Не уверен) и никто им на это указывать не будет потому что мир дружба жувачка с соседом) ну так и зачем нам спецы из филиалов? Когда молодежь отучившись в Челябинске возвращаются (не буду спорит кто-то нет) с наибольшей подготовкой по своей профессии чем выпускники филиалов) я за качество а не колличество выпускников)