Цитата: Victor Yang:

У кого - у нас? В Московской области подобные производят:

Уважаемый премудрый пескарь! Город Серпухов на границе с Тульской если что.

И да, на дачах стоят именно такие остановки. То есть лес, СНТ, (садовое некоммерческое товарищество домиков на 200) и автобус именно с такого павильона до ближайшей станции с электричками. Глупо было бы ставить на огородах стеклянную. А СНТ если ваша премудрость позволит посмотреть на карты в радиусе 200 км от Москвы по площади суммарно занимают больше самой Москвы.



Мусорку для вашей премудрости вам снять смогу как выйду.

Ваш дружбан с номерочком по ним большой любитель, хрюкать будте от удовольствия.



Ну и правда. Вдруг Мэр зайдет на форум! Посмотрит и исправит.



Так что если что найдете выкладывайте. У меня кстати и инстаграмм и телеграмм дубненского мэра есть. И в Дубну регулярно из Москвы приезжаю.

И даже сегодня в Дубне, не уехал пока.