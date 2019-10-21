abaika95 Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1072

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:22 Цитата-//---Хоть слово критики сегодня от меня было ???Наоборот - только здешние ужасы//





Молодец!) Только немного форумом ошиблись)



Цитата-//И искать все сваливать на коварную Россию, которая им испортила их чудесненький прямо рожденный для пачки томов большого уголовного дела ремонтец на Абая//





Не о том разговор) вы перед тем как к нам с советами лезть и грязью все поливать сначала убедитесь что у вас за окном не тоже самое) вы Рабинович либо крестик снимите либо трусы наденьте)

А раз вы пока как маленький проказник не понимаете) я буду вас носом тыкать как котенка в ваше же...)

Вот свежее,великая райская Дубна)



30 сентября2019 год набережная,фото взято у вашего Юджина-(Варламова) в фейсбук а косяки как в обычном Костанае) чтож у вас там криворукие работают?)



Надеюсь вас за это дневной выручки не лишат)











