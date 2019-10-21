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§ NG.kz
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский филиал Челябинского государственного университета работал без лицензии. Такое постановление вынес специализированный административный городской суд, решение которого ещё не вступило в законную силу.
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§ Lex
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.10.19 - 15:06
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?//

Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он пыжится,напрягается и едет в Москву учится потом возвращается) если человек хочет настоящего Оксфордского образования он не разменивается на эрзац-филиалы и едет в Англию потом тоже решает вернутся или нет) у нас как получается филиалы не в той мере дают тот объем знаний который есть в их же центральных университетах) я только ЗА если у нас были б филиалы МГУ,ЮУрГу) но вот качество в них будет как в центральных? Не уверен) и никто им на это указывать не будет потому что мир дружба жувачка с соседом) ну так и зачем нам спецы из филиалов? Когда молодежь отучившись в Челябинске возвращаются (не буду спорит кто-то нет) с наибольшей подготовкой по своей профессии чем выпускники филиалов) я за качество а не колличество выпускников)
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает//

Могу кучу примеров привести по своим однокурсникам (первое в России получал) тоже мало кто пошел по профилю) могу кучу примеров привести по знакомым из нашего ЧелГУ тоже говорят что ходил на пары бессмысленно) никаких знаний не дают) получается платное "домашнее" образование, вот дали спискок книг-учи) но дело в том что наш то КГУ это наш университет) если выпускает плохих спецов то хоть спросит потом с этого универа можно) а ЧелГу не наш универ) и спросить с них уже трудоёмкое занятие) и ссорится никто не хочет с соседями) а страдают в итоге студенты) вместо филиала договорились бы об очной учебе наших студентов в ЧБ) насколько по разговорам знаю центральные ЮУрГу и ЧелГУ очень сильны) я за качество а не колличество)
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§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
воспоминания.
лето.десятый класс. экзамены.пройдено. отдыхаем.
заскакиваю в паузе домой, родители изучают справочник -ВУЗЫ СССР..
а мне то че. дальше отдыхаем.
поручили старщему брату меня. он в Караганде учился, геолог.
сестра там тоже потом училась, на другом факультете.
жили тут, в области.
брату далеко ехать не хотелось,отвез меня в Рудный, сдали документы.
отдыхаем. лето.
девчонка с класса ,"знакомая", в Свердловск собралась,
поехал забрал документы и поехал в Свердловск. в УПИ.
там за деньги не принимали.
где и провел пять лет , самых прекрасных в жизни.
а потом и семью, и детей.но это другая история.
так что образование это одно, а судьба другое.
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§ Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.10.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговаривал с юристом Кустанайского общественного объединения "защиты прав потребителей", выпускник Челгу юрфак заканчивал. Как юрист по части закона о защите прав потребителей, очень серьезный парень, чуствуется, что не штаны протирал парень. Молодой, 30-ти нет кажется. Были и одноклассники, кто учился там. Кто отчислился (не потянул), кто доучился спустя рукава, абы только диплом был. Как по мне, нашим образовательным учереждениям надо конкретный подзатыльник выдавать, за то что мертвое образование пихают. Естественно, кто захочет дать своему чаду нормальную путевку в будущее- отправят подальше от наших неучей, если гроши будут позволять. А так мне кажется наличие здесь иностранных ВУЗов все равно дает конкуренцию серьезную. Кстати, в Кинеу раньше на мою специальность хорошо обучали, опять же российские преподы (. Нет у нас нормальных преподов, хз почему. И развиваться в интеллектуальном плане не хотят. Есть преподы, для которых сессия как способ приумножить $ в кармане, не более.
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§ kbkz1980
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4126
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Есть преподы, для которых сессия как способ приумножить $ в кармане, не более.

Есть студенты,которым проще сессию развести,чем учить.Вот такие балбесы и прикармливают преподов.
Поверь,если учишь предмет-сам сдашь экзамен.
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Разговаривал с юристом Кустанайского общественного объединения "защиты прав потребителей", выпускник Челгу юрфак//

Это случайно не наш наблюдатель Карфагеноразрушитель?)
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§ Kot_Anubis
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 17:18
Комментарий удален модератором.
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§ Nikola_Esil
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 21.10.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какую же мы лицензию в 2010 году перед 2мя Мин. образованиями РФ и РК отстаивали, если филиал до сих пор работает без нее? Скорее всего, всех студентов автоматически переведут в головной университет. Пострадает только преподавательский состав. Хотя область потеряет одного из основных представителей, кто занимался развитием молодежного движения. Если вспомните городские мероприятия (спортивные, культурные и пр.), то среди первых в номинациях всегда были студенты ЧелГУ, потому, что руководство филиала затрачивала огромные средства на поддержку студенческих инициатив и творчества, которое презентовали как внутри области, страны, так и за ее пределами.
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§ kostyk777
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
kostyk777


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Сообщений: 37
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 21.10.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так к сведению. Дочь после Троицкого педучилища, решила высшее по профилю получить в Костанае(инклюзив)(заочка). Преподаватель посмотрев её лекции с педколеджа, сказала, что на пары может не приходить. Как то так.
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§ Coopidon
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.10.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель Комитета по контролю в сфере образования в ответ сообщил, что бессрочная лицензия прекратила своё действие с момента изменения законодательства

У меня вопрос.
Здесь, на форуме есть юристы?
На какой срок выдаётся бессрочная лицензия?
Потому что он, видимо-истек.
И поэтому:
Цитата:
Костанайский филиал Челябинского государственного университета работал без лицензии.

Все предельно лаконично, просто и логично.
Уложился в 500 символов, с учётом цитат.
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§ сайлау курманов
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.10.19 - 07:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем свежий пример: главврач местной больницы из двух выпускников, один из Чимкента, другой из Челябинска предпочтение отдал последнему, так и сказал - южанам нет доверия
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§ maxsaf
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
так и сказал - южанам нет доверия

:-o и какой же он патриот после этого? ))
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