abaika95 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2455





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1072

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:00 Цитата-//Абайка, я же не в КОстанае.Это у вас там в Театры, сгоняютучителей, учеников - бесплатно.Для наполняемости, на премьерах//



При чем тут это?) О другом разговор же) передёргиваете) мы же не сравниваем кого куда сгоняют) у вас такого нет) приходится платить бешеную цену) а у нас молодежь знакомят с культурой) и городской музей копейки и театр и кинотеатр копейки и концерты не дорогие)