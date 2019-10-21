Цитата: abaika95:

руководители государств тоже люди и тоже могут ошибаться) главное на каком этапе заметить эту ошибку и исправить) раз три раза утверждал значит до конца не был уверен) и уже наверно сил и терпения не хватило добить вопрос,вот новый прези

Сказавши а, говорите уже бе.

То есть, если допустить саму мысль, об ошибке. Возникает вторая- он же мог ошибиться не только здесь, в этом вопросе, но и в других. А может-не только в таких, но в значительно более важных.

И где? В каких, по вашему?

Так вот что я вам скажу, юноша.

Гоните эти крамольные мысли от себя. Прочь.

Все в сад.

Он был прав и в первый, и во второй и втретий раз. И в десятый, если надо!