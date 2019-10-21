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§ NG.kz
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Он считает, что в принятом алфавите есть недостатки. Об этом президент сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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* drakon
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что то подобное ему сварганят) и будут правы)

Абайка, ты хочеш сказать, что Лидер Нации,
Первый Президент - был неправ, когда
утверждал новый алфавит... :lol:
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§ Victor Yang
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12054
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Абайка, ты хочеш сказать, что Лидер Нации, Первый Президент - был неправ, когда утверждал новый алфавит...

Он трижды его утверждал. Можно сказать, сам обесценил такое утверждение.
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Он трижды его утверждал

Торопился. Боялся не успеть.
Ну натворил на последок.
Кстати после этого упал. Понятно что.
А ведь мог из без этого.
Без казахского величия, при русских

[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 17:41]
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§ abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


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Сообщений: 1069
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Первый Президент - был неправ, когдаутверждал новый алфавит...//


Именно это я и хочу сказать) знает ли Дракон, руководители государств тоже люди и тоже могут ошибаться) главное на каком этапе заметить эту ошибку и исправить) раз три раза утверждал значит до конца не был уверен) и уже наверно сил и терпения не хватило добить вопрос,вот новый президент и начал устранять некоторые недочёты) плохо это по вашему?)
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§ нелох
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
нелох


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Сообщений: 12
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 21.10.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большей глупости чем смена алфавита вряд ли можно было придумать,мало того что большая часть народа отодвигается от культуры так и сам алфавит далек от совершенства и доводы которые приводились в его пользу (легче работать на компе и ближе к западу) вообще не выдерживают никакой критики и от такой заботы государства хочется плакать.
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* Coopidon
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Coopidon


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Сообщений: 117
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
руководители государств тоже люди и тоже могут ошибаться) главное на каком этапе заметить эту ошибку и исправить) раз три раза утверждал значит до конца не был уверен) и уже наверно сил и терпения не хватило добить вопрос,вот новый прези

Сказавши а, говорите уже бе.
То есть, если допустить саму мысль, об ошибке. Возникает вторая- он же мог ошибиться не только здесь, в этом вопросе, но и в других. А может-не только в таких, но в значительно более важных.
И где? В каких, по вашему?
Так вот что я вам скажу, юноша.
Гоните эти крамольные мысли от себя. Прочь.
Все в сад.
Он был прав и в первый, и во второй и втретий раз. И в десятый, если надо!
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§ abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


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Сообщений: 1069
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//гоните эти крамольные мысли от себя. Прочь.Все в сад.Он был прав и в первый, и во второй и втретий раз. И в десятый, если надо//

В сад или з**) нурлыкуном прикидываетесь?) Нурлыботом?) Не) не получается у вас) играйте лучше свою роль)

[Исправлено: abaika95, 21.10.2019 - 22:23]
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