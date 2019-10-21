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§ NG.kz
Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воодушевил на эту акцию жителей села Майское местный общественный активист Андрей Аншютц. Он обратился в акимат с просьбой отремонтировать дорогу, однако аким посетовал на нехватку рабочих для этих целей.
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§ alex_60
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//в разваливающийся Дом культуры.//
проект как в Мичуринском.
там еще хуже состояния, все стекла выбиты, стены валятся.
километр от города.
а контору и парк с памятником Мичурина кто то хапнул
в свое время, алматинцы говорили, забором обнесли,
стройку начали, и так стоит теперь на уровне дк рядом.
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* drakon
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю, Майское, в районе
им. Б.Майлина. Может другое
село, в другом районе есть?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в районе им. Б.Майлина


нет такого района.
Район Беимбета Майлина.
так правильно.
на всякий случай информация.
а то пошлешь 10000 евро, а они не дойдут адресату.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 11:45]
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* drakon
Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а то пошлешь 10000 евро, а они не дойдут адресату.

Вот я и думаю - как писАть... :lol: :-o
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§ Тот самый
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если по логике, то их тогда надо от уплаты индивидуального подоходного налога освободить. Для чего они его платят? В их посёлке ничего не делается.
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§ Серый волк
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял аким не вышел.
По логике управление поселком нужно отдать этой группе людей.
Этот совет справится намного лучше.
А для акима государство должно выделить три доски.
На изготовление уютных нар. И чашку баланды в день за государственный счёт.
Там явно есть за что.
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§ сайлау курманов
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3221
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 числа ко дню автомобилистов не вздумайте одевать голубые одежды, участковый может разогнать ваш квест,
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