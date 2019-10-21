Серый волк Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской... #6





(Пользователи) Сообщений: 10730

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:11 Я так понял аким не вышел.

По логике управление поселком нужно отдать этой группе людей.

Этот совет справится намного лучше.

А для акима государство должно выделить три доски.

На изготовление уютных нар. И чашку баланды в день за государственный счёт.

Там явно есть за что.