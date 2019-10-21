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§ NG.kz
Дождь и снег по области, но без осадков в Костанае - прогноз погоды на начало недели
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 22 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют местами осадки, преимущественно дождь, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днём до 20 м/с. Температура ночью -1...-6, местами -9 градусов.
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§ alex_60
Re: Дождь и снег по области, но без осадков в Костанае - прогноз...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогноз.
Сухо, ни дождя ни снега.
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* Coopidon
Re: Дождь и снег по области, но без осадков в Костанае - прогноз...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.10.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно.
Местами снег, местами-дождь, местами-нет.
Тот предупрежден, кто знает прогноз погоды.
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