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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 03:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 06:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Спасибо
Получается, по 70 тнг йогурт поштучно. Вроде не дорого, вот только ЗП поболее чем пол-ляма. И не на семью, а на человека.

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2019 - 07:04]
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому интересно - чай. Очень популярный у нас Orange pekoe. 60 пакетиков - это наверное самый маленький. Обычный размер - 216 пакетиков. Большую брать выгоднее, он то ли 5, то ли 6 долларов, не помню. Цена маленькой на коробке. Срок годности кстати тоже :lol:

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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17588
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот - фасоль с нашего огорода.

Цветная, она - называется... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


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Сообщений: 4123
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот - фасоль с нашего огорода

Грядка 30×30 сантиметров у вас называется огород?
:lol: :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17588
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
30 сантиметров

Лилли, дело не в размере, а у кого больше на

30 см и дольше будет стоять. Вот куст Паслёна
стоит себе.И даже ягоды на нём есть.
И цветёт ещё... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 21.10.2019 - 20:48]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, новые фотки еды.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4123
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Чёт там вообще ничего не стоит :lol:
Всмысле картинка не открывается.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо селфи в магазе с едой, это круто.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4123
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня отпуск накрылся
Так что терпи Дракоша
Я злая тётя-буду пакостить :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17588
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
О, новые фотки еды.

Это растения.Цитата:
alex_60:
Надо селфи в магазе с едой, это круто.

Круче это на Чкалова, или любой
другой улице КОстаная... :-o :oops: :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4123
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош,а сколь в ГДРе кино,театр,посещение фитнес зала стоит?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17588
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
сколь в ГДРе кино,театр,посещение фитнес зала стоит?

Кинотеатр - 7 ,театр - 45, фитнес 19.99 Евро.
На стадион, на футбол для студентов 14 Евро... :lol:
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