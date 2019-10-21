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≡ Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая публика! Не проходите мимо! Участвуйте в новом приключенческом живом квесте на улице Чкалова… пока акимат не прозрел и не дал установку подрядчику сделать по-человечески пешеходные дорожки.
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А это зачем было//

А это не вам было адресовано.
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§ Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- А так ему , мэру, уже стыдно стало . Вот так начали делать.
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В нг у св родственники или знакомые//

А может он сам в ** и работает? И не живёт ни в какой Дубне а недалеко от Чкалова проживает?) Хотя нет чур меня чур от таких мыслей) Серого будят раз в неделю на остановки и дороги пог****ь как птичку)
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоги у вас там в Краснодаре нет форума,сообщества,сайта где бы вы могли проблемы своего города обсуждать?)
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§ Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95--- Вы уж определитесь.Речь идет про Кустанай , а вы упорно в сторону уходите , намекая на российские дороги .
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§ Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там вас нет , к сожалению , abaika95!! ---И повторю ещё раз - для меня Кустанай , где я родился и прожил 55 лет ,и есть РОДНОЙ город . В отличие от ,кто приехал недавно .
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§ Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: Там вас нет , к сожалению , abaika95!! ---И повторю ещё раз - для меня Кустанай , где я родился и прожил 55 лет ,и есть РОДНОЙ город . В отличие от ,кто приехал недавно .


Мой прадед жил в Кустанае и имел некоторое не отношение к его основанию,
Хотя вообще наш род Питерский со времен Екатерины.
Мой дед имел отношение к появлению некоторых улиц и уходил из Кустаная на войну.
Мои родители здесь жили и работали поднимая экономику города.
Да я работаю кроме Москвы ещё и в Дубне.
И бываю в ней каждую неделю. :lol:
Но вот что забыл в Дубне абсолютно приезжий малограмотный прихвостень с номерочком из акимата понять трудновато, но возможно, если постараться прочитать свеженькую статью на портале Мадуза
Им, прихвостням, просто нужно регулярно обгаживать журналистов, и активных читателей.
Они даже не понимают зачем, им так сказали.
Цитата:
alex_60: А так то интересно. В нг у св родственники или знакомые.

Да, да! :lol: Конечно! Мы все тут на форуме, кто за город и против вашей приезжей и город не знающей банды расхитителей бюджета, родсвенники! :lol: Даже не сумневайся!
Мы так и пишем вместе с НГ: Наш родной город Чего понятное дело вы, пронумерованные в конторе приезжие отмыватели коррупционеров, никогда написать не сможете! :lol:
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//отличие от ,кто приехал недавно .//

А кто приехал недавно?) И что если вы прожили 55 лет в Костанае?) Что с того то?) Я вот некоторые время жил в ЧБ) но я не лезу к ним со своим видением развития города,потому что я уже не там) Вы уехали из города) и из страны) пока)
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§ electro
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.10.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, а можешь пройти водоканала до Карбышева?
Хотелось бы оставить всё это в памяти, а то как отремонтируют :-o 8-)
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§ Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: намекая на российские дороги .
акиматским мышам не нравился кактус НГ с форумомчанами, они плакали, кололись, но продолжали упорно на него залезать.

И искать все сваливать на коварную Россию, которая им испортила их чудесненький прямо рожденный для пачки томов большого уголовного дела ремонтец на Абая.
:lol: Вот кстати свежее фото с панорам Яндекса, остановки в Особой экономической зоне Дубна. Это территория ОЭЗ, которую недотепа с номерочком 95 не смог найти и обозвал железной. Фото этого лета, а не старинное со статьи об открытии дороги в ОЭЗ Так она выглядит сейчас.
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§ Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Юджин, а можешь пройти водоканала до Карбышева? Хотелось бы оставить всё это в памяти, а то как отремонтируют :-o 8-)

А работники прокуратуры интересно смогут проделать этот путь по всем этим расчудесным фото взяв коляску для лучшей доходчивости и подписывавших акты чиновников, или им обувные щетки и новые сапоги из Нурсултана надо прислать? :-)
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 19:35
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Хоть слово критики сегодня от меня было ???Наоборот - только здешние ужасы .
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§ Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 19:51
Комментарий проходит проверку.
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§ Козлов я
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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