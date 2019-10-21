Цитата: Гога: Там вас нет , к сожалению , abaika95!! ---И повторю ещё раз - для меня Кустанай , где я родился и прожил 55 лет ,и есть РОДНОЙ город . В отличие от ,кто приехал недавно .



Мой прадед жил в Кустанае и имел некоторое не отношение к его основанию,

Хотя вообще наш род Питерский со времен Екатерины.

Мой дед имел отношение к появлению некоторых улиц и уходил из Кустаная на войну.

Мои родители здесь жили и работали поднимая экономику города.

Да я работаю кроме Москвы ещё и в Дубне.

И бываю в ней каждую неделю.

Но вот что забыл в Дубне абсолютно приезжий малограмотный прихвостень с номерочком из акимата понять трудновато, но возможно, если постараться прочитать свеженькую статью на портале Мадуза

Им, прихвостням, просто нужно регулярно обгаживать журналистов, и активных читателей.

Они даже не понимают зачем, им так сказали.

Цитата: alex_60: А так то интересно. В нг у св родственники или знакомые.

Да, да! Конечно! Мы все тут на форуме, кто за город и против вашей приезжей и город не знающей банды расхитителей бюджета, родсвенники! Даже не сумневайся!

Мы так и пишем вместе с НГ: Наш родной город Чего понятное дело вы, пронумерованные в конторе приезжие отмыватели коррупционеров, никогда написать не сможете!