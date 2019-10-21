Уважаемая публика! Не проходите мимо! Участвуйте в новом приключенческом живом квесте на улице Чкалова… пока акимат не прозрел и не дал установку подрядчику сделать по-человечески пешеходные дорожки. Читать новость
А может он сам в ** и работает? И не живёт ни в какой Дубне а недалеко от Чкалова проживает?) Хотя нет чур меня чур от таких мыслей) Серого будят раз в неделю на остановки и дороги пог****ь как птичку)
Гога: Там вас нет , к сожалению , abaika95!! ---И повторю ещё раз - для меня Кустанай , где я родился и прожил 55 лет ,и есть РОДНОЙ город . В отличие от ,кто приехал недавно .
Мой прадед жил в Кустанае и имел некоторое не отношение к его основанию, Хотя вообще наш род Питерский со времен Екатерины. Мой дед имел отношение к появлению некоторых улиц и уходил из Кустаная на войну. Мои родители здесь жили и работали поднимая экономику города. Да я работаю кроме Москвы ещё и в Дубне. И бываю в ней каждую неделю. Но вот что забыл в Дубне абсолютно приезжий малограмотный прихвостень с номерочком из акимата понять трудновато, но возможно, если постараться прочитать свеженькую статью на портале Мадуза Им, прихвостням, просто нужно регулярно обгаживать журналистов, и активных читателей. Они даже не понимают зачем, им так сказали. Цитата:
alex_60: А так то интересно. В нг у св родственники или знакомые.
Да, да! Конечно! Мы все тут на форуме, кто за город и против вашей приезжей и город не знающей банды расхитителей бюджета, родсвенники! Даже не сумневайся! Мы так и пишем вместе с НГ: Наш родной город Чего понятное дело вы, пронумерованные в конторе приезжие отмыватели коррупционеров, никогда написать не сможете!
А кто приехал недавно?) И что если вы прожили 55 лет в Костанае?) Что с того то?) Я вот некоторые время жил в ЧБ) но я не лезу к ним со своим видением развития города,потому что я уже не там) Вы уехали из города) и из страны) пока)
акиматским мышам не нравился кактус НГ с форумомчанами, они плакали, кололись, но продолжали упорно на него залезать. И искать все сваливать на коварную Россию, которая им испортила их чудесненький прямо рожденный для пачки томов большого уголовного дела ремонтец на Абая. Вот кстати свежее фото с панорам Яндекса, остановки в Особой экономической зоне Дубна. Это территория ОЭЗ, которую недотепа с номерочком 95 не смог найти и обозвал железной. Фото этого лета, а не старинное со статьи об открытии дороги в ОЭЗ Так она выглядит сейчас.
electro: Юджин, а можешь пройти водоканала до Карбышева? Хотелось бы оставить всё это в памяти, а то как отремонтируют
А работники прокуратуры интересно смогут проделать этот путь по всем этим расчудесным фото взяв коляску для лучшей доходчивости и подписывавших акты чиновников, или им обувные щетки и новые сапоги из Нурсултана надо прислать?
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