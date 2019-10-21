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≡ Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая публика! Не проходите мимо! Участвуйте в новом приключенческом живом квесте на улице Чкалова… пока акимат не прозрел и не дал установку подрядчику сделать по-человечески пешеходные дорожки.
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А это зачем было//

А это не вам было адресовано.
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* Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1427
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- А так ему , мэру, уже стыдно стало . Вот так начали делать.
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В нг у св родственники или знакомые//

А может он сам в ** и работает? И не живёт ни в какой Дубне а недалеко от Чкалова проживает?) Хотя нет чур меня чур от таких мыслей) Серого будят раз в неделю на остановки и дороги пог****ь как птичку)
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоги у вас там в Краснодаре нет форума,сообщества,сайта где бы вы могли проблемы своего города обсуждать?)
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* Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1427
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95--- Вы уж определитесь.Речь идет про Кустанай , а вы упорно в сторону уходите , намекая на российские дороги .
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* Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1427
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там вас нет , к сожалению , abaika95!! ---И повторю ещё раз - для меня Кустанай , где я родился и прожил 55 лет ,и есть РОДНОЙ город . В отличие от ,кто приехал недавно .
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* Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10729
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 19:10
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//отличие от ,кто приехал недавно .//

А кто приехал недавно?) И что если вы прожили 55 лет в Костанае?) Что с того то?) Я вот некоторые время жил в ЧБ) но я не лезу к ним со своим видением развития города,потому что я уже не там) Вы уехали из города) и из страны) пока)
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§ electro
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.10.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, а можешь пройти водоканала до Карбышева?
Хотелось бы оставить всё это в памяти, а то как отремонтируют :-o 8-)
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* Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10729
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 19:28
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* Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10729
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 19:31
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* abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Серого его говорок пациента....в один пост не укладывается ) обязательно в два захода надо писать) писатель)
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