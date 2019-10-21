abaika95 Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски #37





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1061

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:17 Цитата-//отличие от ,кто приехал недавно .//



А кто приехал недавно?) И что если вы прожили 55 лет в Костанае?) Что с того то?) Я вот некоторые время жил в ЧБ) но я не лезу к ним со своим видением развития города,потому что я уже не там) Вы уехали из города) и из страны) пока)