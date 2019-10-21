Серый волк:

Еще небольшая забавность в том, что очень старое поколение при упоминании улицы Чкалова безошибочно выдаст где она находилась много лет в городе. И они её так и называют до сих пор.

yudjin:

Какой-то из акимов... не помню уже какой, обещал еще в 2014 году...