abaika95 Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1055

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:39 Цитата-//Первый Президент - был неправ, когдаутверждал новый алфавит...//





Именно это я и хочу сказать) знает ли Дракон, руководители государств тоже люди и тоже могут ошибаться) главное на каком этапе заметить эту ошибку и исправить) раз три раза утверждал значит до конца не был уверен) и уже наверно сил и терпения не хватило добить вопрос,вот новый президент и начал устранять некоторые недочёты) плохо это по вашему?)