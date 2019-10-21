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§ NG.kz
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео автобусной остановки, совмещенной с автостоянкой, прислал "НГ" пользователь нашего сайта Алексей. Эти кадры сняты в микрорайоне Аэропорт.
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§ yudjin
Re: Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6161
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видео автобусной остановки,

Походу мы были вчера на одном мероприятии )
Народ был весьма удивлён, когда автобус останавливается на середине дороги и приходится маневрировать сквозь припаркованные авто. Только в Костанае такое возможно.



Дорожная полиСя сможет прокомментировать сию ситуёвину?
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* alex_60
Re: Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5527
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересное решение.
два в одном.
можно подавать в книгу.
понятно какую.
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§ Добринцофф
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6759
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно шикарная идея,автобус и припаркованные авто никак не мешают друг другу,при этом пассажирам удобно ,можно выйти с машины и тут же продолжить свой путь на автобусе.Ну или наоборот.
Кстати очень актуально для тех кто с утра не может или не хочет ехать в своём автомобиле,пришёл на остановку-парковку завёл авто сидишь себе греешся и ждёшь автобус,как по мне так одни плюсы.

[Исправлено: Добринцофф, 21.10.2019 - 10:22]
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§ maxsaf
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
сидишь себе греешся и ждёшь автобус,как по мне так одни плюсы.

Что только люди не придумают, лишь бы не делать отапливаемые остановки на солнечных батареях :lol:
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* alex_60
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5527
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
отапливаемые остановки на солнечных батареях


там же тогда туалеты надо делать.
люди же жить там будут.
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§ maxsaf
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Проще простого - на замок закрывать )))
Начальство приехало - открыли, ленточку разрезали, закрыли на замок.

Цифровизация: жестокая и беспощадная :lol:
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§ Серый волк
Re: Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу не смог понять при чем тут площадка для мусорных контейнеров. У нас навесы из такого профлиста обычно обозначают нахождение контейнеров для раздельного сбора мусора. Внутри находится обычно три контейнера разного цвета для пластиковых бутылок, бумаги, стекла...


Остановки выглядят несколько другим образом.


Вообще позитивненько это НОУ ХАУ от акимата. От перехватывающей парковки до автобуса идти не нуно!
А если дождь, зонтик можно не брать. Прыг и в автобусе!
Нуно акимату придумать бренд и запатентовать изобретение. :-)
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* Victor Yang
Re: Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12053
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сразу не смог понять при чем тут площадка для мусорных контейнеров. У нас навесы из такого профлиста обычно обозначают нахождение контейнеров для раздельного сбора мусора.

У кого - у нас? В Московской области подобные производят:
http://www.azbuka-stroyki.ru/produkciya/pavilony/ostanovochnye/seriya-a/avtobusnyi-pavilon-a-60
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§ abaika95
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кого - у нас? В Московской области подобные производят//

Производить производят но что то не устанавливают) вот этого года новость) торжественно открыли трассу) с правой стороны на фото знак остановки есть а самой остановки нет) как это?) Ааа наверно ленточку не купили для торжественного открытия) а что за город?) Ой да это же Дубна) бывает....

rg.ru/2019/02/20/reg-cfo/v-podmoskove-otkryli-dorogu-imeni-aviakonstruktora-selezneva.html

[Исправлено: abaika95, 21.10.2019 - 17:33]
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* Victor Yang
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12053
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Производить производят но что то не устанавливают)

Устанавливают где-то поблизости - конструкция простая, материал недорогой - везти далеко бует невыгодно - проще на месте такие сделать.
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§ abaika95
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Устанавливают где-то поблизости//

Наврал каюсь) присмотрелся сейчас к фото) есть там злополучная остановка) прям как у нас) мусорная) или это мусорка на трассе под вывеской остановки) непонятно) станет понятно когда мэр Дубны торжественно ее открывать приедет)
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