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≡ Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая публика! Не проходите мимо! Участвуйте в новом приключенческом живом квесте на улице Чкалова… пока акимат не прозрел и не дал установку подрядчику сделать по-человечески пешеходные дорожки.
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* alex_60
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5527
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Даже абсолютные сумасшедшие из самых дремучих отделений психушки лучше спроектируют и исполнят

Этот постер вообще вменяемый?
По мне так нет. Дебелизм какой то в изложении.
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§ Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Этот постер вообще вменяемый? По мне так нет. Дебелизм какой то в изложении.

А по мне на фото очень хорошо видимая тюрьма для тех, кто угробил миллионы государственных денег и принимал такое откровенно наглое вредительство.
Причем в любой стране, вне зависимости от её состояния, кроме наверное трех первых из списка самых коррумпированных в мире.

Наверное прокуратура при просмотре этих фото должна очень хорошо возбудиться и начать расследование о массовых хищениях и имитациях работ, пока её из Нурсултана не пнули.
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§ abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто бы рассказал без фото ни за что бы не поверил, что такое может быть.Даже абсолютные сумасшедшие из самых дремучих отделений психушки лучше спроектируют и исполнят//



Эх не люблю я людей в их же г**о тыкать но видно придется) раз им за работу денюжки платят пусть находит доводы )


К статье Юджина вопросов нет,как всегда по делу)

К платному Российскому комментатору как всегда вопросы) клин клином...

Вот город в РФ Йошкар-Ола называется, 255 тыс. Жителей, 765 км от Москвы)

Ваш местный Юджин 4 года назад там разведку проводил вот пруфы

www.obozrevatel.com/blogs/06423-samyie-plohie-dorogi-v-rossii.htm

Вот скажи Серый из какой психушки выбрались местные чинуши или нет не будем повторятся) из какой разведки стран мира их туда запустили чтобы они такие диверсии устраивали?) Из ЦРУ? МИ-6? Мосаад?)

Это же ужас) у вас там колличество дыр на дорогах зависит от удаленности от Москвы?) А то все про свое подМосковье чешешь у нас то у нас се) а дальше по стране не ездил?)
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* Victor Yang
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12053
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Еще небольшая забавность в том, что очень старое поколение при упоминании улицы Чкалова безошибочно выдаст где она находилась много лет в городе. И они её так и называют до сих пор.

Улица Чкалова как была - так и осталась. А перекрёстка Чкалова-Каирбекова не существует. Вероятнее, имелся ввиду перекрёсток Чкалова-Карбышева.

Цитата:
yudjin:
Какой-то из акимов... не помню уже какой, обещал еще в 2014 году...

ПСД в прошлом или позапрошлом году сдана.
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§ Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дебелизм какой то в изложении.

Никто не помнит откуда появилось устойчивое идиоматическое выражение про "торчащие уши осла" ???
:lol: :lol:
Я бы очень удивился, если при появлении здесь этих разгромных для чинушек фото не появились эти граждане с номерками в конце ников. :lol:

В отзывах под статьями мегапопулярнейшего портала "Медуза" целый штат таких топорных платных комментаторов в каждой ветке пишет журналистам, что они "малограмотные", "неправильно пишут". "Читать противно"
То же самое в отношении людей оставляющих комментарии.
Один в один с этими с номерочками на ноге на форуме НГ.
Ну конечно с поправкой на топорность.
Могу поздравить НГ.
Вы действительно сильный портал, если у вас появилась такая же свита, как у Медузы!
Привет вам от коллег! :lol:
https://meduza.io/video/2019/10/20/zhurnalist-malogramotnyy-chitat-protivno-sotrudniki-meduzy-chitayut-otzyvy-na-svoi-materialy
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§ Серый волк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ваш местный Юджин 4 года назад там разведку проводил вот пруфы

Мощи платного комментатора Бывалого случаем не достались?
Он же простынякин, Норд хост, который тут точно так же фигачил за акимат, помойки из России искал в интернетах и постил и был в каждой ветке затычкой. Может быть кусочек простыни дали?
Это вы как раз приезжие в наш город!
Бомбящие пачками по форумам в рабочее время за оклад и плюшки от коррумпированного, проворовавшегося чинушки.
А мы здесь родились и наши деды и отцы этот город строили!
:lol:
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§ abaika95
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//каждой ветке пишет журналистам, что они "малограмотные", "неправильно пишут". "Читать противно"То же самое в отношении людей оставляющих комментарии//

Ааааа вот оно как) ну так Серый сам себя же палишь) постоянно всем хамишь,грубишь и на ошибки указываешь) сколько за с**ч в комментах платят 15 руб.? 20? Ну не уж то 30? Ты уже миллионер наверно Серый?)

Цитата-///Бомбящие пачками по форумам в рабочее время за оклад и плюшки от коррумпированного, проворовавшегося чинушки.А мы здесь родились и наши деды и отцы этот город строили!//

В Дубне ничего не пишу) и не был) каюсь) поздравляю вас Серый что вы там родились и строили его) какой вам смысл на форум города Костанай заходит не понимаю)
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