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§ NG.kz
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Он считает, что в принятом алфавите есть недостатки. Об этом президент сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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§ alex_60
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Впереди большая работа//

нормально.
мысли что потом , после, отменят эту идею совсем ,
еще есть.
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§ Валентин
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Валентин


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Сообщений: 7569
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно такое говорить и даже, не побоюсь сказать, думать?!

Новый алфавит идеален и не может быть неидеален!
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* abaika95
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


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Сообщений: 1046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит//


Ну наконец-то)а то я думал так и оставят "полусырой" вариант) надеюсь с умом добьют потому что сейчас че-то,как-то вообще не того)

Что мешало на Турецкий манер алфавит сделать?)
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, у нас есть утвержденная музыка для случаев.
симфония какая нибудь.
чтобы послушал, и понял, что латиница отменяется.
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§ raem
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
raem


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Сообщений: 6
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апреле 2019 года Национальный банк выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года, где использован утвержденный вариант казахского алфавита на латинице.
это где на гурте монеты 100 тенге выбито juz /или должно быть juz
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* Козлов я
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Козлов я


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Сообщений: 447
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чтобы послушал, и понял, что латиница отменяется.

"Лебединое озеро" подойдет?
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* yudjin
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
yudjin


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Сообщений: 6160
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.10.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, бай... очередное чудодейственное прозрение
Вот не зря Анатолий Кашпировский весь октябрь в астане целительством занимается:

Подействовало наверное, глаза открылись на то, что Полиция стала ПОЛИСЯ,
пицца- ПИССА, цирк - СИРК... сифровизасия, сентнер...

Бедные бегущие впереди паровоза и пишущие диктант на ходу... они то уже отрапортовали... а оказалось, что еще выдумывать и выдумывать надо.
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
"Лебединое озеро" подойдет?


да я про это.
колорит только местный должен.
а тут только Нуртас и Торегалы, или как там его..
и тети Ерке, Жанар, Аша.
той певцы короче.
не им же озвучивать.
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
весь октябрь в астане целительством занимается:


ему же 80 лет уже. фото тридцать лет назад.
с палочкой поди ходит, и со слуховым аппаратом.
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