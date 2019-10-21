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§ NG.kz
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая публика! Не проходите мимо! Участвуйте в новом приключенческом живом квесте на улице Чкалова… пока акимат не прозрел и не дал установку подрядчику сделать по-человечески пешеходные дорожки.
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* alex_60
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где это? у нас в Кустанае что ли?
непорядок.
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§ olegggon
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.10.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Чкалова там вся убитая от Абая до Карбышева.
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§ drakon
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17583
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
непорядок.

Собрались бы жители этой улицы,
отремонтировали бы - её, как
в Майском... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позавчера после дождя ехал по Чкалова между 7 и 8 мкр. Попал в ямку,заполненную водой. Баллон на разрыв.
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* alex_60
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Собрались бы жители этой улицы, отремонтировали бы - её, как


тоже об этом подумал.
заасфальтировали бы дорожки,бордюры положили.
деревья посадили.поливали потом.
остановки смострячили.
лепота.
ну тогда в центре , жителей большого дома.
разогнать.сделать гостиницу.
Негреско- Кустанай. название например.
акима назначить управляющим отелем.
с доходов выплачивать жителям дивиденды.
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