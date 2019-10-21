/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пропавшего подростка нашли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пропавшего подростка нашли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полину Попову, которая ушла из дома 5 дней назад, нашли сегодня, 21 октября, утром. Все это время они находилась у родственников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

* alex_60
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
родственников надо привлечь.
Профайл

§ maxsaf
Пропавшего подростка нашли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремня для начала. А дальше видно будет ))
Профайл

§ Козлов я
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта спецшкола - та же самая колония. Никто туда не захочет.Видимо у родителей с этой оторвой совсем руки опустились.
Профайл

§ лимон
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ремня для начала


вряд ли поможет, поздно ремнём махать
Профайл

§ директор пляжа
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и поколение от яжмамок подросло. Воспитывалась по ютубу наверное.
Профайл

* olegggon
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.10.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве такое можно, живёт в Костанае, а в спецшколу отправляют в Тараз? Она же ребёнок всё таки. Никого там скорее всего нет из родственников и родители навряд ли будут переезжать туда. Даже зэков стараются ближе к дому сажать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 2
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх