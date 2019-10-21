olegggon Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1029

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:18 Разве такое можно, живёт в Костанае, а в спецшколу отправляют в Тараз? Она же ребёнок всё таки. Никого там скорее всего нет из родственников и родители навряд ли будут переезжать туда. Даже зэков стараются ближе к дому сажать.