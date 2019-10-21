alex_60 Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5506

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 //в разваливающийся Дом культуры.//

проект как в Мичуринском.

там еще хуже состояния, все стекла выбиты, стены валятся.

километр от города.

а контору и парк с памятником Мичурина кто то хапнул

в свое время, алматинцы говорили, забором обнесли,

стройку начали, и так стоит теперь на уровне дк рядом.