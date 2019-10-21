Тот самый Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут утилизировать за счет республиканского бюджета в Рудном #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 204

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:17 Цитата: NG.kz:

разлитый неизвестно кем



Или может разлитый нельзя говорить кем?



У нас же у каждого жителя по асфальтоукладчику и тысячи асфальтовых заводов только в Рудном. Да конечно! Где ж тут найдёшь!