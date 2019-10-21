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≡ Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут утилизировать за счет республиканского бюджета в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут утилизировать за счет республиканского бюджета в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Наша Газета" писала об этой экологической проблеме больше трех лет назад. Рудничане знают о ней намного дольше. На территории промзоны разлитый неизвестно кем битум образовал озеро, в котором тонут животные. Нефтесодержащие отходы представляют опасность и для людей.
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§ лимон
Re: Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно как битум черпать будут, мёрзлый ковырять?
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* alex_60
Re: Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может контролируемый поджог .
без всяких псд, деньги на карман и подобное.
огню погода не помеха.
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§ лимон
Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут утилизировать за счет республиканского бюджета в Рудном
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
может контролируемый поджог


вот дымищща будет, Рудный бы не сожгли

[Исправлено: лимон, 21.10.2019 - 12:06]
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§ Тот самый
Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут утилизировать за счет республиканского бюджета в Рудном
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
разлитый неизвестно кем


Или может разлитый нельзя говорить кем?

У нас же у каждого жителя по асфальтоукладчику и тысячи асфальтовых заводов только в Рудном. Да конечно! Где ж тут найдёшь!
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§ Козлов я
Re: Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
вот дымищща будет, Рудный бы не сожгли

Тут костры возле домов запрещают, а вы полгорода хотите сжечь.
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