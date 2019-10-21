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§ NG.kz
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37029
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео автобусной остановки, совмещенной с автостоянкой, прислал "НГ" пользователь нашего сайта Алексей. Эти кадры сняты в микрорайоне Аэропорт.
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* yudjin
Re: Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видео автобусной остановки,

Походу мы были вчера на одном мероприятии )
Народ был весьма удивлён, когда автобус останавливается на середине дороги и приходится маневрировать сквозь припаркованные авто. Только в Костанае такое возможно.



Дорожная полиСя сможет прокомментировать сию ситуёвину?
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* alex_60
Re: Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересное решение.
два в одном.
можно подавать в книгу.
понятно какую.
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§ Добринцофф
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6759
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно шикарная идея,автобус и припаркованные авто никак не мешают друг другу,при этом пассажирам удобно ,можно выйти с машины и тут же продолжить свой путь на автобусе.Ну или наоборот.
Кстати очень актуально для тех кто с утра не может или не хочет ехать в своём автомобиле,пришёл на остановку-парковку завёл авто сидишь себе греешся и ждёшь автобус,как по мне так одни плюсы.

[Исправлено: Добринцофф, 21.10.2019 - 10:22]
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* maxsaf
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
сидишь себе греешся и ждёшь автобус,как по мне так одни плюсы.

Что только люди не придумают, лишь бы не делать отапливаемые остановки на солнечных батареях :lol:
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* alex_60
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
отапливаемые остановки на солнечных батареях


там же тогда туалеты надо делать.
люди же жить там будут.
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* maxsaf
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Проще простого - на замок закрывать )))
Начальство приехало - открыли, ленточку разрезали, закрыли на замок.

Цифровизация: жестокая и беспощадная :lol:
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