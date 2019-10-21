Добринцофф Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6759

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:11 Действительно шикарная идея,автобус и припаркованные авто никак не мешают друг другу,при этом пассажирам удобно ,можно выйти с машины и тут же продолжить свой путь на автобусе.Ну или наоборот.

Кстати очень актуально для тех кто с утра не может или не хочет ехать в своём автомобиле,пришёл на остановку-парковку завёл авто сидишь себе греешся и ждёшь автобус,как по мне так одни плюсы.



[Исправлено: Добринцофф, 21.10.2019 - 10:22]