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≡ "Просто какой-то рваный ритм подготовки был" - Тимур Уразов о поражении "Тобола" в матче с "Ордабасы"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Просто какой-то рваный ритм подготовки был" - Тимур Уразов о поражении "Тобола" в матче с "Ордабасы"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37029
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Обидно, конечно, проигрывать такой матч, - сказал тренер костанайской команды. - Много сил отдано, на кону многое стояло. Нужен был положительный результат. Забили гол, но две фланговые атаки нас вскрыли.
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§ alex_60
"Просто какой-то рваный ритм подготовки был" - Тимур Уразов о поражении "Тобола" в матче с "Ордабасы"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и чего в манеж то полезли.
есть стадион. с подогревом.
это же не футзал,
а футбол, который состоится при любой погоде.
потому и проиграли.
а счет я угадал. только наоборот.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 10:30]
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