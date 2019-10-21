alex_60 "Просто какой-то рваный ритм подготовки был" - Тимур Уразов о поражении "Тобола" в матче с "Ордабасы" #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5502

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:27 и чего в манеж то полезли.

есть стадион. с подогревом.

это же не футзал,

а футбол, который состоится при любой погоде.

потому и проиграли.

а счет я угадал. только наоборот.



[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 10:30]