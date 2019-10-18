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§ NG.kz
Пропавшего подростка разыскивают в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37029
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14-летняя Полина Попова ушла из дома 16 октября в 18.50 и с тех пор не выходила на связь. Ориентировку на пропавшую школьницу распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ 3DO
Re: Пропавшего подростка разыскивают в Костанае
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1946
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 18.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, да опять малолетка заигралась во взрослую и убежала гулять.
Пы.Сы.: хотелось бы, что бы было так...
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* maxsaf
Re: Пропавшего подростка разыскивают в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотки сыну показал. Когда вернется - ремня дайте, и будем сватать. Через 4 года заберем к нам :lol:
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§ директор пляжа
Re: Пропавшего подростка разыскивают в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото на мисс школа выложили? на улице по бирюзовым сережкам люди должны узнать?
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: родинка на левой щеке - на втором фото видно на третьем нет, родители, ау, вы то куда смотрите
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§ Сергей_я
Re: Пропавшего подростка разыскивают в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2817
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.10.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли уже. Как обычно, проблемные дети и/или проблемные родители. С нормальных семей, нормальные дети не сбегают.
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§ директор пляжа
Re: Пропавшего подростка разыскивают в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли у родственников - не хочет учиться в спец школе. Родители не стыдно вам? кошмар какой.
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