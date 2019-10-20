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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут кто-то еще из форумчан мужского пола делает блины каждое воскресенье?

Нет наверное, я лично пиво пью, потом сауна, потом дача с пчёлками)))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12044
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
неоднократно обсуждали, что ежегодно порядка от 17000 до 18 000 тысяч выпускников разных национальностей поступают в учебные заведения РФ,

А ты не узнавал у этих 18 тысяч - сколько времени и денег было потрачено на репетиторов?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Нет наверное

Опаньки ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4118
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А шо так бедненько
Я думала с икрою будут
Свистел чёль пол ляма на моську
Зарплата у вас :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Во первых не пол-ляма. Во вторых я напек, а дальше кто что хотел - тот то и завернул. Не забывайте, я же детям пеку - а им сгущенка да клиновый сироп - самое то. Мы иногда просто в сливочное масло топленое, или яйцо с луком. Икру дети не едят :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2019 - 09:06]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гордость Канады - кленовый сироп )



[Исправлено: maxsaf, 21.10.2019 - 09:14]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
клиновый сироп

Цитата:
maxsaf:
кленовый сироп


бывает.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про кленовый сироп.
процедура. начинается с сока дерева.
как у нас березовый сок.
потом всякие выпаривания.
почему то березовый сироп никто не додумался делать.
интересная тема.
а в Европе первыми начали делать кленовый сироп в России.
в 2013 году.
в магазинах никто не видел?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оказывается есть .
к примеру.
Березовый сироп "7 берез", 100 мл в Санкт-Петербурге по цене 700 руб.
никто не видел у нас/?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Лучше оставить без исправления, а потом сказать что мне фиолетово? :-(
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