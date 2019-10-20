maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #4160





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Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:59 Цитата: kbkz1980:



Во первых не пол-ляма. Во вторых я напек, а дальше кто что хотел - тот то и завернул. Не забывайте, я же детям пеку - а им сгущенка да клиновый сироп - самое то. Мы иногда просто в сливочное масло топленое, или яйцо с луком. Икру дети не едят



[Исправлено: maxsaf, 21.10.2019 - 09:06]