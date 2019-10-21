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§ NG.kz
Пропавшего подростка нашли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37029
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полину Попову, которая ушла из дома 5 дней назад, нашли сегодня, 21 октября, утром. Все это время они находилась у родственников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ alex_60
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
родственников надо привлечь.
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* maxsaf
Пропавшего подростка нашли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремня для начала. А дальше видно будет ))
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