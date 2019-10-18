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§ NG.kz
200-тенговая монета появится в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37029
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - добавил представитель Национального Банка.
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§ alex_60
Re: 200-тенговая монета появится в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В феврале 2018 года Данияр Акишев (тогда глава Нацбанка) заявил, что финрегулятор не планирует выпускать монету номиналом 200 тенге.//

обычная практика.
в ноябре 2014 года
///Нацбанк: Выпуск 20-тысячной купюры пока не планируется///
в 2015 купюра была выпущена в обращение.
в том же ряду-
глава нацбанка -вечером-девальвации не будет,
а утром он проснулся, а девальвация уже во дворе.
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§ Coopidon
200-тенговая монета появится в Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно же все банкноты заменить на металлические. Тогда они ещё дольше будут в обращении.
А ещё есть монеты магнитятся, а есть немагнитятся.
А еще в Австралии, купюры пластиковые. Очень прочные. Порвать нельзя. И не намокают.

[Исправлено: Coopidon, 18.10.2019 - 21:12]
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§ директор пляжа
Re: 200-тенговая монета появится в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
А еще в Австралии, купюры пластиковые. Очень прочные. Порвать нельзя. И не намокают.

а у нас из хлопка, через пол года как портянка и стоят в 10 раз дороже! Можем умеем практикуем 8-)
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