alex_60 Re: 200-тенговая монета появится в Казахстане #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5502

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:40 //В феврале 2018 года Данияр Акишев (тогда глава Нацбанка) заявил, что финрегулятор не планирует выпускать монету номиналом 200 тенге.//



обычная практика.

в ноябре 2014 года

///Нацбанк: Выпуск 20-тысячной купюры пока не планируется///

в 2015 купюра была выпущена в обращение.

в том же ряду-

глава нацбанка -вечером-девальвации не будет,

а утром он проснулся, а девальвация уже во дворе.