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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут кто-то еще из форумчан мужского пола делает блины каждое воскресенье?

Нет наверное, я лично пиво пью, потом сауна, потом дача с пчёлками)))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12044
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
неоднократно обсуждали, что ежегодно порядка от 17000 до 18 000 тысяч выпускников разных национальностей поступают в учебные заведения РФ,

А ты не узнавал у этих 18 тысяч - сколько времени и денег было потрачено на репетиторов?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Нет наверное

Опаньки ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4118
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А шо так бедненько
Я думала с икрою будут
Свистел чёль пол ляма на моську
Зарплата у вас :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Во первых не пол-ляма. Во вторых я напек, а дальше кто что хотел - тот то и завернул. Не забывайте, я же детям пеку - а им сгущенка да клиновый сироп - самое то. Мы иногда просто в сливочное масло топленое, или яйцо с луком. Икру дети не едят :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2019 - 09:06]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гордость Канады - клиновый сироп )
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