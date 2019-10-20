elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2420





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3721

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:11 Цитата: abaika95:

Активия нет)

А Вы прям верите, что из Франции привозят, да и других йогуртов хватает, но я их всё равно не ем не ем.