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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активия нет) а что у вас Тан Немецкий есть? Или кумыс,айран? Ну айран мож есть Турецкий)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17579
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тан Немецкий есть?

Тан, это что?... :lol:
Айран, есть... :oops:
Кумыс - не видел ниразу... :-x
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4117
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.10.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А качество будем сравнивать?

Легко!
Я йогурт приготовлю дома и ты.
Хотя,упс,вы же дома не готовите-газ дорогой :-P
Проще просрочку химозную в сельмаге купить :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вы же дома не готовите-газ дорогой

Не Лили, у меня даже газа нет. "дорогой"

[Исправлено: elektron, 20.10.2019 - 18:14]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Активия нет)

А Вы прям верите, что из Франции привозят, да и других йогуртов хватает, но я их всё равно не ем не ем.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тан, это что?...

Ну чел просто очки забыл. :lol:
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