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§ NG.kz
Yudjin: Чудеса прозрения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 октября 1989 года вышла первая телепередача Кашпировского. За шесть «сеансов здоровья» он якобы вылечил 10 млн человек. Были и те, кто внезапно прозрел. Спустя три десятка лет чудеса прозрения я стал наблюдать регулярно в Костанае.
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§ elektron
Yudjin: Чудеса прозрения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
премьер-министр Канады)

Скажите честно, нагуглили? :lol:
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§ abaika95
Yudjin: Чудеса прозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну прогресс на лицо//

К чему это?

Цитата-//Скажите честно, нагуглили?//


К чему такие вопросы?)Если скажу нет,не поверите,если скажу да то все это бессмыслица)
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§ elektron
Yudjin: Чудеса прозрения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну вот и поговорили 8-)
ПС: тогда к чему пост 3. Или Вы Юджина не поняли?

Может могу помочь перевести? :lol:

[Исправлено: elektron, 20.10.2019 - 17:30]
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§ abaika95
Yudjin: Чудеса прозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К тому же как и посты 12,14,15 и 17)

И переводить пожалуй не надо) Юджин вроде не на Таджикском пишет)
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§ elektron
Yudjin: Чудеса прозрения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юджин вроде не на Таджикском пишет)

Надо же, поздно заметил, но пост 3 так и не понял тогда к чему? :lol: 8-)
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