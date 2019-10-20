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§ NG.kz
Yudjin: Чудеса прозрения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 октября 1989 года вышла первая телепередача Кашпировского. За шесть «сеансов здоровья» он якобы вылечил 10 млн человек. Были и те, кто внезапно прозрел. Спустя три десятка лет чудеса прозрения я стал наблюдать регулярно в Костанае.
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* maxsaf
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затем передачи выходили раз в две недели по воскресеньям, после программы «Время», собирая у телеэкранов практически все советские семьи.

Сейчас раз в неделю "кашпировские" в рясах проводят свои сеансы, возят из города в город целительные мощи, а народ в многотысячных очередях ждет исцеления. И наверняка тоже исцеляются миллионы, не удивлюсь, если и прозревшие находятся. Ну неужели никто сходства не видит?
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.10.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//С одной стороны, такие сеансы прозрения делают большое дело – открывают глаза небожителей на то, что за пределами площади перед акиматом и ремонтируемым каждым новым руководителем проспектом Абая тоже есть жизнь. Но, с другой стороны, когда уже ответственные за городское хозяйство чиновники и службы будут видеть городские болезни до того, как горожане в очередной раз пошлют проблемную телеграмму через СМИ?//



Юджин такой взрослый а рассуждает как молодой)
Ну а зачем тогда все СМИ как не показывать по средствам обращений граждан городские косяки?) Если акимат просто будет делать хорошо никто ж не заметит,будут воспринимать как должное) ну сделали и сделали пффф) а то еще и обо**ут) а так,люди возмутились,администрация быстро обратила внимание, СМИ показали как было и как стало)Юджин написал материал в газету,получил денюжку) все остались довольны) вот если б указали на косяк и никто не обратил внимание тут уже другое дело)
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§ Vit
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Специально зашёл, знал зачем, что б купить крестик.церковная лавка у храма христа спасителя Очень хотел крутой, ну как минимум оригинальный. Минут 30 стоял выбирая. Не смог. И так и сяк. И продавец, девушка невероятной красоты положила крестик прям перед носом сказав это твой, его монахи делали по тверью. Красивый, блестит Купил. Сразу. А когда вышел из лавки, мне как будто кто по голове ударил. ( ты почему купил то что не сердцу любима а то что тебе подсунули)
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* Ваш земляк
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2891
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.10.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если акимат просто будет делать хорошо никто ж не заметит,будут воспринимать как должное)

Открою тебе тайну великую - акиматы как раз для того и нужны,чтобы делать хорошо,причём сразу,а не после того,как их носом ткнут.Не благодари!
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§ abaika95
Yudjin: Чудеса прозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//акиматы как раз для того и нужны,чтобы делать хорошо,причём сразу,а не после того,как их носом ткнут.Не благодари!//


Практика показывает,если акимат что-то делает или инициирует,горожане возмущаются почему их авторитетное мнение не учли? поэтому в последнее время преобладает тактика:народ поднимает вопрос-администрация его решает,для этого различные гос органы и создают аккаунты в соц сетях) дабы быстро среагировать) по мне конечно такое себе решение,но тактика беспроиграшная) и горожане довольны и работу свою пропиарить и показать удается)
Не благодари!)
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§ Vit
Yudjin: Чудеса прозрения
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мне иногда кажется что я живу в другой стране или планете. В стране жизнь бурлит, кто то постоянно на митинги ходит, другие квартиры выбивают у властей. А я неправильный походу. Работаю по привычки зная что мне не кто бесплатно не че не даст)
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.10.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
аботаю по привычки зная что мне не кто бесплатно не че не даст)
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§ Vit
Yudjin: Чудеса прозрения
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Козлов я где на картинке, подаю ключ или принимаю?)
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§ Козлов я
Yudjin: Чудеса прозрения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.10.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рази не видно- волосы кучерявые, принимает то,что наконец-то,дают. :lol:
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§ Vit
Yudjin: Чудеса прозрения
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Как Таноми Сказала (-О горе мне)) раз вы таким меня представляете.))
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§ elektron
Yudjin: Чудеса прозрения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну а зачем тогда все СМИ как не показывать по средствам обращений граждан городские косяки?) Если акимат просто будет делать хорошо никто ж не заметит,

Так вот как раз то правительство, пусть акимат в данном случае, лучше всего и работает, о котором не слышно.
Вы в курсе кто президент в Швейцарии или Норвегии? Когда нечего будет писать, значит всё правильно делают :-P
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§ abaika95
Yudjin: Чудеса прозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Когда нечего будет писать, значит всё правильно делают//


Я в курсе кто канцлер Германии и премьер-министр Канады) что значит фигово
работают?)
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§ elektron
Yudjin: Чудеса прозрения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я в курсе кто канцлер Германии и премьер-министр Канады) что значит фигово работают?)

Ну прогресс на лицо, Но не забывайте сравнивать и политическую роль в мировой политике этих стран ;-)
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