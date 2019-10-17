/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 161 из 165«1...159160161162163...165»
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запустил я свою - деревеньку. Надо чаще

в неё - заходить,или ваще не - выходить.
А то ляпнеш, что нибудь, да где нибудь.
Это сосед мой катается, иногда... :lol: :oops:
Профайл

§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4132
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Ой бай,
А наши ещё катаются на ентих лесапелах :lol:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А наши ещё катаются на ентих лесапелах

Тогда - точно, в 16% не попадут... :lol: :-o :oops: ;-)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я вчера - понял, Абайке - 25 лет... :lol: :oops:
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как я вчера - понял, Абайке - 25 лет...

И правда, как? :-)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И правда, как?

В политической магистратуре,
студент. Не 67 же ему... :lol: :oops:
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Гениально )
Профайл

§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг скинь мне номер Марика. У меня он был раньше, я где то затерял. Ну незнаю, можешь у него разрешение спросить.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну незнаю, можешь у него разрешение спросить.

Попробую,у меня его Вацап... :lol:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется, максаф,рассказывал,что он сидя

перед телевизором,кушает сыр, "Косичка".
Я тоже - могу, если - захочу... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и Активию, вроде Максаф, выставлял.

Правда Канадскую, в упаковке 10 штук.
У нас в магазинах по 4 штуки в упаковке... :lol: :oops:
Абайка, ты цены спрашивал? 1.99 за упаковкку... :lol: ;-)
Профайл

§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нууууу не дёшево) цены почти как у нас

2 евро-870 тнг

У нас один стаканчик йогурта 140 г. На satu.kz 145тнг.

За 4 получается 580 тнг

Но в супермаркетах у нас такой йогурт подороже где-то под 200 поэтому то на то и выходит)
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но в супермаркетах

А качество будем сравнивать?
Профайл

§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысла нет,у нас Российского производства)
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,у нас Российского производства)

Что даже йогурт не свой :-o
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 161 из 165«1...159160161162163...165»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 0
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх