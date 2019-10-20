abaika95 Re: Yudjin: Чудеса прозрения #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1030

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:06 Цитата-//С одной стороны, такие сеансы прозрения делают большое дело – открывают глаза небожителей на то, что за пределами площади перед акиматом и ремонтируемым каждым новым руководителем проспектом Абая тоже есть жизнь. Но, с другой стороны, когда уже ответственные за городское хозяйство чиновники и службы будут видеть городские болезни до того, как горожане в очередной раз пошлют проблемную телеграмму через СМИ?//







Юджин такой взрослый а рассуждает как молодой)

Ну а зачем тогда все СМИ как не показывать по средствам обращений граждан городские косяки?) Если акимат просто будет делать хорошо никто ж не заметит,будут воспринимать как должное) ну сделали и сделали пффф) а то еще и обо**ут) а так,люди возмутились,администрация быстро обратила внимание, СМИ показали как было и как стало)Юджин написал материал в газету,получил денюжку) все остались довольны) вот если б указали на косяк и никто не обратил внимание тут уже другое дело)