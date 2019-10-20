Цитата: Vit:

Быть патриотом но при этом "иметь" свою страну. Дно?

В таком порядке слов вообще нет смысла. Это не "дно", не "верх", это "ничто". Прикидываться "патриотом" для того чтобы убедить другого быть "патриотом" для того чтобы потом его иметь - это не "дно". Это средство управления, вполне успешное, пришедшее на замену религиозному методу.