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§ NG.kz
Крупные непогашенные долги по налогам нашли у Божко и ряда других мажилисменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.10.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Депутату Хахазову не нравится, как работают СМИ, говорит, что много негативных заголовков. Я решила добавить еще один: Каждый четвертый депутат мажилиса имеет задолженность по налогам», - сообщила журналист Джамиля Маричева.
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* Vit
Re: Крупные непогашенные долги по налогам нашли у Божко и ряда...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8277
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так думаю что армия из нурлыботов тоже состоит их халявных АСП. Быть патриотом но при этом "иметь" свою страну. Дно?
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