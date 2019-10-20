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§ NG.kz
Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять Путина, провел мужчина в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись одиночного пикета прислан на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Данил. Он проходил по площади возле облакимата и увидел мужчину с плакатом, на котором написано "Свободу шаману Александру Габышеву".
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§ abaika95
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осеннее обострение во всей красе) один идёт Путина изгонять,другой выходит в его поддержку) дедку как и шаману нужно курс лечения пройти) хотя мало ли,может у деда аккаунт в Инстаграме и ему подписчики нужны?)вот и вышел похайпить на площадь как до этого ребята выходили)
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§ Сталкер
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.10.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НГ" сделала запрос в департамент полиции по поводу этого инцидента, ждем комментарий

А тут что инцидент что ли какой-то есть?! Не понятно, о чём речь... Чтобы полиция подтвердила факт, что некто вышел с плакатом и постоял на площади? Это инцидент? Хорошо, что не ЧП это назвали :lol:
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§ drakon
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Хорошо, что не ЧП это назвали

Могли бы и террактом - назвать.
Это же - не пустой плакат, с буквами... :lol: :oops: :-o
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§ abaika95
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А тут что инцидент что ли какой-то есть?!//


НГ видать считает это инцидентом) но больше подходит: флешмоб,мероприятие,акция, в поддержку якутского шамана шедшего изгонять президента РФ из кремля)

Тьфу,что вообще происходит в мире?))

Вдумайтесь акция в поддержку ШАМАНА шедшего изгонять президента России) надо не у ДП запрос было делать насчёт комментариев а у Марата Башарова)
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