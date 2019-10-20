Сталкер Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 93

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:22 "НГ" сделала запрос в департамент полиции по поводу этого инцидента, ждем комментарий



А тут что инцидент что ли какой-то есть?! Не понятно, о чём речь... Чтобы полиция подтвердила факт, что некто вышел с плакатом и постоял на площади? Это инцидент? Хорошо, что не ЧП это назвали